В НАТО исключили подготовку блокады Калининградской области

Председатель Военного комитета НАТО американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс не планирует блокировать Калининградскую область.
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