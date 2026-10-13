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Спорт Уик-Энд

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«Так валялся, как будто на операцию везти» - Аршавин о хитрости Луиса Энрике и удалении Тормены в матче с «Зенитом»

«Так валялся, как будто на операцию везти» - Аршавин о хитрости Луиса Энрике и удалении Тормены в матче с «Зенитом»

«Зенит» в гостевом матче десятого тура Альфа‑Банк РПЛ обыграл «Краснодар» со счетом 3:2. На 80‑й минуте красную карточку после видеопросмотра получил защитник «быков» Витор Тормена.

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