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Мировое обозрение

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Санкции против Ирана и России: взгляд из Тегерана

Санкции против Ирана и России: взгляд из Тегерана

Главное в тезисах: Тезис 1: Иран несёт более тяжёлое экономическое бремя, чем Россия: годовая инфляция в июле 2026 года достигла 87,9%, продовольственная — превысила 128%, а рыночный курс риала упал до 2,35 млн за доллар.

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