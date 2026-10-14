Санкции против Ирана и России: взгляд из Тегерана

Главное в тезисах: Тезис 1: Иран несёт более тяжёлое экономическое бремя, чем Россия: годовая инфляция в июле 2026 года достигла 87,9%, продовольственная — превысила 128%, а рыночный курс риала упал до 2,35 млн за доллар.