Киевский политтехнолог Гайдай: Россия начнет наступление в ближайшее время

Российские военные в ближайшее время начнут наступление в зоне специальной операции. Об этом заявил глава Мукачевской районной государственной администрации, политтехнолог Сергей Гайдай, его слова привело украинское издание «Страна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии