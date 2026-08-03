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Metro новости

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В каких районах Петербурга закроют и ограничат проезды с 3 и 5 августа 2026 года

В каких районах Петербурга закроют и ограничат проезды с 3 и 5 августа 2026 года

Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Красносельском районе с 3 августа в связи со строительством инженерных сетей: по 4 октября нельзя будет проехать по Социалистической улице от Аннинского шоссе до Малой улицы, по Дачной улице от Московской улицы до дома 159 литера А по Дачной улице, по Дачной улице от Авиационной улицы до 3-го проезда, по улице Коммунаров от дома 51 литера А по улице Коммунаров до Аннинского шоссе, по Коллективной улице от Вокзальной улицы до Железнодорожной улицы, по Железнодорожной улице от Коллективной улицы до Аннинского шоссе.

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