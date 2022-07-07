Аргументы недели

98 167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Кондратьев
    Единственный правильный ответ должен быть таким: при попадании первого же снаряда повышенной дальности на территорию ...Financial Times: ...
  • Халида Мендыбаева
    И почему, если курицу на улице украл, то в СИЗО ждёт суда, а если миллионы, то домашний арест, и походы в салоны крас...СК требует заочно...
  • Людмила Свириденко
    Всё они там " передасты", как в том анекдоте!Reuters: Канада п...

День воинской славы России - разгром турецкого флота в Чесменской бухте

День воинской славы России - разгром турецкого флота в Чесменской бухте

7 июля в честь выдающейся победы российского флота – полного уничтожения турецкого флота в Чесменском сражении отмечается День воинской славы России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх