Прогноз Затулина по миротворцам в Карабахе сбывается? Минобороны России сообщило тревожную новость

Русские миротворцы свернули временные наблюдательные посты, расположенные на территории Нагорного КарабахаМинистерство обороны России в своём ежедневном информационном бюллетене сообщило, что 5 октября завершилось свёртывание временных наблюдательных постов в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах Нагорного Карабаха.
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