Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик поделился мнением, в соответствии с которым не лидер киевского режима Владимир Зеленский будет диктовать условия для проведения переговоров с Российской Федерации.
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