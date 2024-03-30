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Депутат Госдумы Белик: Не Зеленскому диктовать условия переговоров

Депутат Госдумы Белик: Не Зеленскому диктовать условия переговоров

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик поделился мнением, в соответствии с которым не лидер киевского режима Владимир Зеленский будет диктовать условия для проведения переговоров с Российской Федерации.

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