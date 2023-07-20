Сразу, с порога: экономика должна быть всегда первична и никак иначе. И вовсе не потому, что так сказал Маркс (тут он прав), и не потому, что якобы бытие определяет сознание – чепуха, хотя и это тоже изрёк Маркс (но об этом в другой раз).
Запад как клиент клинической психиатрии
Комментарии
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Регина Толстоброва
Вспомнишь болтуна Горбачева. До чего довел страну, только болтал и ничего не делал для экономики.
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12 час.
Надежда Кувыкина
А меня мецсас огорчил Турция. Заключили договор на поставку дртнов в Украину и строительство завода там. Вот... Пример... Наверное... Но нам от этого не легче?
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10 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Но есть и то, что экономика должна работать на народ, а не на род на экономику... На сегодня при всех "достижениях" в экономике, ее достижениями в России пользуются политики, чиновники, бизнесмены с олигархами, а народ со стариками вымирает, потребление падает, дети в 40% семей недоедают и т.д. и как можно при такой ситуации решать вопрос демографии... На одних лозунгах псевдо реформах и "эффективных" менеджерах всех уровней Россию не возродить...
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8 час.
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