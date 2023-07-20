Запад как клиент клинической психиатрии

А меня мецсас огорчил Турция. Заключили договор на поставку дртнов в Украину и строительство завода там. Вот... Пример... Наверное... Но нам от этого не легче?

АНГЕЛ АНГЕЛ

Но есть и то, что экономика должна работать на народ, а не на род на экономику... На сегодня при всех "достижениях" в экономике, ее достижениями в России пользуются политики, чиновники, бизнесмены с олигархами, а народ со стариками вымирает, потребление падает, дети в 40% семей недоедают и т.д. и как можно при такой ситуации решать вопрос демографии... На одних лозунгах псевдо реформах и "эффективных" менеджерах всех уровней Россию не возродить...