Маск: на дебатах Харрис превзошла ожидания, но Трамп будет лучше как президент

Американский бизнесмен Илон Маск, комментируя прошедшие дебаты кандидатов в президенты США, заявил на своей странице в соцсети X, что демократка Камала Харрис "превзошла ожидания" многих, но республиканец Дональд Трамп все равно лучше справится с работой на посту главы государства.
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