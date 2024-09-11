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Маск: на дебатах Харрис превзошла ожидания, но Трамп будет лучше как президент

Маск: на дебатах Харрис превзошла ожидания, но Трамп будет лучше как президент

Американский бизнесмен Илон Маск, комментируя прошедшие дебаты кандидатов в президенты США, заявил на своей странице в соцсети X, что демократка Камала Харрис "превзошла ожидания" многих, но республиканец Дональд Трамп все равно лучше справится с работой на посту главы государства.

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