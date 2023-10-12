ЦБ поддержал указ об обязательной продаже валютной выручки

Введенные в отношении крупных компаний-экспортеров требования, предусматривающие репатриацию и обязательную продажу валютной выручки, помогут уменьшить скачки курса рубля и сохранить имеющиеся схемы участников рынка, используемые ими для внешнеторговых расчетов.
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