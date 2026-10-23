Министр обороны Британии Уэс Стритинг и другие правительственные ведомства призвали население сделать запасы продуктов питания длительного хранения, не требующих охлаждения, бутилированной воды, лекарств и других предметов первой необходимости.
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