Минфин США ввел санкции против бизнесмена за принуждение людей к криптомошенничеству

Министерство финансов США, через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), ввело санкции против камбоджийского бизнесмена Ли Ён Фата за создание центров кибермошенничества, где людей насильственно заставляли участвовать в криптовалютных схемах.
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