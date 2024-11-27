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6 видов сновидений, которые указывают на психические расстройства

6 видов сновидений, которые указывают на психические расстройства

А вы верите в значимость наших снов? В то, что сновидения могут быть чем-то большим, чем просто набором несвязных между собой картинок? Самое время узнать об этом больше — вот типы сновидений, которые указывают на наличие у человека психического расстройства.

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Комментарии
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Лейла Турманова
налейте в блюдце молочко и поставьте где-то в укромном месте для домового, можно конфеточку положить, может легче вам станет.
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14 час.
Лейла Турманова
Я вижу сне в цвете, всегда, и в деталях и сны у меня очень реалистичные и сбываются. И что? А всем что чб снятся? Для меня сны очень интересная жизнь))) Диагнозов нет, я устойчивая личность. Временами конечно бывает очень сложно, но я с ситуациями справляюсь, слава богу
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14 час.
Елена Александровна
никто ничего не знает! учёные занимающиеся мозгом и психикой не раз объясняли, что наука, во всяком случае пока, ничего не понимает в том, как работает мозг, что выдаёт человеку подсознание и что всё значит на самом деле! зачем подобными материалами засорять людям головы? всё это пустое и не о чём!
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14 час.

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