6 видов сновидений, которые указывают на психические расстройства

Лейла Турманова налейте в блюдце молочко и поставьте где-то в укромном месте для домового, можно конфеточку положить, может легче вам станет.

Лейла Турманова Я вижу сне в цвете, всегда, и в деталях и сны у меня очень реалистичные и сбываются. И что? А всем что чб снятся? Для меня сны очень интересная жизнь))) Диагнозов нет, я устойчивая личность. Временами конечно бывает очень сложно, но я с ситуациями справляюсь, слава богу