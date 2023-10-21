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The Times: Запад поможет Путину одержать победу на Украине

The Times: Запад поможет Путину одержать победу на Украине

Страны Запада помогут президенту России Владимиру Путину одержать победу на Украине из-за усталости и снижения интереса к конфликту на Донбассе.

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Комментарии
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E
Ed
Помощь это направленное к цели действия. Ныне запад уже не имеет мозгов даже к среднесрочному планированию. Мы все это увидим на шатай-валяй системе на Ближнем Востоке. Они не управляют своими действиями и не могут не только предсказать последствия но даже увидеть эти последствия и соблюдать поэтому пункты какого либо договора. Мы имеем дело с инфраструктурой для идиотов. Даже случайно возникшая разумность неизбежно сдохнет в таких условиях.
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