The Times: Запад поможет Путину одержать победу на Украине

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Ed

Помощь это направленное к цели действия. Ныне запад уже не имеет мозгов даже к среднесрочному планированию. Мы все это увидим на шатай-валяй системе на Ближнем Востоке. Они не управляют своими действиями и не могут не только предсказать последствия но даже увидеть эти последствия и соблюдать поэтому пункты какого либо договора. Мы имеем дело с инфраструктурой для идиотов. Даже случайно возникшая разумность неизбежно сдохнет в таких условиях.