Иран назвал самообороной удар по Израилю

Постоянный представитель исламской республики Амир Саид Иравани на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что ответный удар Ирана по Израилю был нанесён исключительно в рамках неотъемлемого права на самооборону.
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