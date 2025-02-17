Нейропротез на основе мемристоров для больных эпилепсией разрабатывают ученые

Нейропротезы на мемристорах разрабатывают ученые ННГУ им. Лобачевского для больных эпилепсией. Они позволят блокировать судорожные приступы и заменять повреждённые участки мозга, сообщили в пресс-службе вуза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии