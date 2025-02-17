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Нижегородская правда

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Нейропротез на основе мемристоров для больных эпилепсией разрабатывают ученые

Нейропротез на основе мемристоров для больных эпилепсией разрабатывают ученые

Нейропротезы на мемристорах разрабатывают ученые ННГУ им. Лобачевского для больных эпилепсией. Они позволят блокировать судорожные приступы и заменять повреждённые участки мозга, сообщили в пресс-службе вуза.

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