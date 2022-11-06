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Маршанд – 7-й игрок в истории «Бостона» с 800+ очками. Он забил буллит в матче с «Торонто»

Маршанд – 7-й игрок в истории «Бостона» с 800+ очками. Он забил буллит в матче с «Торонто»

Брэд Маршанд – 7-й игрок в истории «Бостона» с 800+ очками. Форвард «Брюинс» реализовал штрафной бросок в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (1:2).

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