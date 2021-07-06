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Израиль подписал с Южной Кореей беспрецедентное соглашение: мы им отдаем вакцину сейчас, они нам возвращают ее осенью

Израиль подписал с Южной Кореей беспрецедентное соглашение: мы им отдаем вакцину сейчас, они нам возвращают ее осенью

До конца текущего месяца Израиль отправит в Южную Корею 700 тысяч доз вакцины от коронавируса «Файзер», в сентябре-октябре Южная Корея передаст Израилю такое же количество — такова суть договора, подписанного странами.

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