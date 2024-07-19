Массовый сбой не затронул российские аэропорты

Сбой в Microsoft не затронул работу столичного аэропорта "Домодедово". Авиагавань готова предложить партнерам отечественную резервную систему регистрации Астра, сообщила РИА Новости представитель аэропорта.
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