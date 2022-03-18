Телеканал "КРЫМ 24"

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Севастопольцев с Днём воссоединения Крыма с Россией поздравит группа «Любэ»

На митинге-концерте в Севастополе в День воссовединения Крыма с Россией выступят группа «Любэ», Олег и Родион Газмановы, Юлия Чичерина.

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