В МИД Киргизии назвали приоритетом сотрудничество с ЕС

Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев назвал приоритетом внешней политики сотрудничество с ЕС. «Всестороннее сотрудничество и равноправный диалог с Европейским союзом являются одними из приоритетов внешней политики Киргизии», — говорится в сообщении ведомства.
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