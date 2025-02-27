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В МИД Киргизии назвали приоритетом сотрудничество с ЕС

В МИД Киргизии назвали приоритетом сотрудничество с ЕС

Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев назвал приоритетом внешней политики сотрудничество с ЕС. «Всестороннее сотрудничество и равноправный диалог с Европейским союзом являются одними из приоритетов внешней политики Киргизии», — говорится в сообщении ведомства.

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