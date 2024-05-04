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Закон и Порядок

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Медведев высказался о «мудацкой мирной инициативе»

Медведев высказался о «мудацкой мирной инициативе»

 Медведев прокомментировал перспективы швейцарской мирной конференции по Украине Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram привел свои соображения об организуемой Швейцарией мирной конференции по Украине, которая назначена на 15-16 июня.

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Комментарии
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Александр Рожков
Мы все гордимся, что у нас есть такой мудрый, такой выдающийся государственный деятель! А у них таких нет! И, что самое ценное, он умеет ругаться матом! Дмитрий Анатольевич - наш будущий президент!
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