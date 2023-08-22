Детальный разбор гибели "Луны-25"...

Александр Веревкин

Вся эта лунная эпопея - очередной лохотрон и троллинг западных "партнёров". В данном конкретном случае слово партнёр следует понимать в сексуальном смысле этого слова. И Россия была стороной активной. Никто и никогда не летал на луну! Разумеется кроме индусов и китайцев... эти облетели её вокруг и даже объехали на велосипедах!