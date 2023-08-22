СМИ и соцсети заполнены злорадными воплями врагов России и стенаниями недалёких патриотов, оплакивающих гибель станции, предназначенной для исследования Луны.
Детальный разбор гибели "Луны-25"...
Комментарии
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Сергей
безнаказанность- наше все!!!
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7 час.
НС
Нина Синельникова
Пост в меру детальный и ясный. С автором согласен и спасибо ему
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5 час.
Александр Веревкин
Вся эта лунная эпопея - очередной лохотрон и троллинг западных "партнёров". В данном конкретном случае слово партнёр следует понимать в сексуальном смысле этого слова. И Россия была стороной активной. Никто и никогда не летал на луну! Разумеется кроме индусов и китайцев... эти облетели её вокруг и даже объехали на велосипедах!
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3 час.
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