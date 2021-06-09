Подразделение военной полиции российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе обеспечивает безопасность передвижения гражданского транспорта

Подразделение военной полиции российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе обеспечивает безопасность передвижения гражданского транспорта

За последние сутки более 30 грузовиков доставили продовольствие и различные товары, а также стройматериалы для восстановления инфраструктуры в населённый пункт Шуша.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх