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Русская весна

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«Молитесь за воинов, молитесь за ребят, что сейчас умирают»: дорожные заметки белорусов о храмах на линии фронта

«Молитесь за воинов, молитесь за ребят, что сейчас умирают»: дорожные заметки белорусов о храмах на линии фронта

Группа неравнодушных белорусов, постоянно посещающих прифронтовые территории с гуманитарной помощью, в своём телеграм-канале «БЧ 3» делится своими наблюдениями и размышлениями о жизни на линии фронта.

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