Landman Adds Michael Kelly As Oil Industry Bigwig In Season 3

Find out how the House of Cards alum will fit into the oil drama's upcoming season.Find out how the House of Cards alum will fit into the oil drama's upcoming season.
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