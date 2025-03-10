Как вернуть до 19.500 рублей за лечение, рассказал депутат

Российские граждане смогут получить налоговый вычет за лечение в размере до 19.500 рублей. О внесении изменений в законодательство сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, в понедельник, 10 марта, РИА Новости.
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