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Голикова анонсировала создание шести новых препаратов от новообразований

Голикова анонсировала создание шести новых препаратов от новообразований

Российские специалисты планируют к 2030 году разработать еще шесть препаратов для диагностики и лечения злокачественных образований.

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