Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Свадьба Куравлева, молодой Гайдай и еще 12 редких фото звезд прошлого

Свадьба Куравлева, молодой Гайдай и еще 12 редких фото звезд прошлого

Так вот как работает время: чем дальше мы от тех лет, тем больше это все кажется прошлым. Еще недавно мы пересматривали старые фильмы как минимум каждый год, а сейчас, когда вы в последний раз это делали? Сейчас "старые фильмы" - это картины лет 90-х, например.

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