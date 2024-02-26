Свадьба Куравлева, молодой Гайдай и еще 12 редких фото звезд прошлого

Так вот как работает время: чем дальше мы от тех лет, тем больше это все кажется прошлым. Еще недавно мы пересматривали старые фильмы как минимум каждый год, а сейчас, когда вы в последний раз это делали? Сейчас "старые фильмы" - это картины лет 90-х, например.
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