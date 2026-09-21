Андрей Войнов купил здание бывшего военкомата под Новосибирском за 119 млн

Андрей Войнов одержал победу в аукционе, предложив наибольшую сумму за имущественный комплекс. Конкуренцию ему составило ООО «СЗ «ТАК.
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