«Обменяй пакет на шопер!»: В Темиртау проходит экоакция

На прошлой неделе жители Темиртау смогли обменять пластиковые пакеты на удобные многоразовые сумки. Акцию возле городских супермаркетов провели местные эковолонтёры, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии