«Вся Украина уже в огне»: Зеленский объявил о новой 40-дневной операции против России. Киев и Одесса со страхом ждут ночь

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Конец доминирования танка Т-90С: индийский конкурент FRCV разорвал шаблоны
Индийская армия готовится получить перспективный танк, который по предварительным расчётам обойдётся почти вдвое дешевле российского Т-90С. Эксперты пояснили, насколько корректно сравнение цен.
Издание IDRW провело собственный расчёт стоимости программы Future Ready Combat Vehicle (FRCV), разделив предполагаемые 7 миллиардов долларов на запланированные 1770 машин. Полученная удельная цена составила около 3,95 миллиона за единицу. Это почти вдвое ниже стоимости крупного заказа Т-90С 2019 года. Но показатели нельзя считать ценами готовых танков — это лишь предварительная оценка.
Официальная стоимость FRCV пока не определена. Программа получила одобрение Совета по оборонным закупкам Индии в сентябре 2024 года. А в 2025 году государственная компания Armoured Vehicles Nigam Limited объявила поиск технологического партнёра для разработки боевой машины.
Для сопоставления IDRW взяло индийский контракт 2019 года на 464 танка Т-90С стоимостью около 3,12 миллиарда долларов. В пересчёте на одну машину получалось около 6,72 миллиона. Однако значительная часть суммы — порядка 1,2 миллиарда — приходилась не на сами танки, а на передачу технологий российскими предприятиями. Механически сравнивать две цифры как цены готовых боевых машин попросту неверно.
Новая машина предназначена для замены устаревающего парка Т-72 и должна стать перспективной основной боевой единицей индийской армии. Машины предполагается закупать поэтапно. При этом Индия не отказывается от Т-90С — их продолжают эксплуатировать и модернизировать.
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