«Вся Украина уже в огне»: Зеленский объявил о новой 40-дневной операции против России. Киев и Одесса со страхом ждут ночь «Пристрелка» началась с вечера — в Бородянке «Герани» ударили по цели, клубы дыма видны за несколько километров Согласно заявлению нашего Минобороны от 21 сентября, ВС РФ нанесли удар возмездия по газораспределительной станции в н.