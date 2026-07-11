«Боятся выходить во двор»: ЛДПР направит обращение в МВД из-за конфликта с цыганами в Ленобласти

Жители Ковалево попросили защиты от шумных соседейВ ЖК «Ржевский парк» в поселке Ковалево Ленинградской области жильцы столкнулись с систематическими нарушениями покоя из-за новой семьи, заселившейся в квартиру временного фонда этой зимой.
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