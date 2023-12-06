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Этап Кубка России по биатлону в Тюмени отменён из-за мороза

Этап Кубка России по биатлону в Тюмени отменён из-за мороза

Союз биатлонистов России (СБР) объявил об отмене третьего этапа Кубка России в Тюмени. Как сообщается в Telegram-канале СБР, утром 6 декабря жюри соревнований приняло решение об отмене гонок из-за низкой температуры.

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