17.08.24 Новгородское Позиционные боевые в районе Горловки. Артобстрел со стороны ВС РФ позиций ВСУ на восточной окраине Новгородского.
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17.08.24 Новгородское Позиционные боевые в районе Горловки. Артобстрел со стороны ВС РФ позиций ВСУ на восточной окраине Новгородского.
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