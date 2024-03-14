Промес арестован в ОАЭ, «Атлетико» и «Боруссия» – последние четвертьфиналисты ЛЧ, Ивич уволен из «Краснодара», «Зенит» в полуфинале Кубка, Тутберидзе против Тарасовой и другие новости

Максим Комаров Я поздравляю Спартак с выходом в 1/2 финала Пути РПЛ! Я уже видел четвёрку мечты: Зенит, ЦСКА, Спартак и Локо. Но тут - Балтика!!! Их я тоже поздравляю, но четверку мечты они разрушили

Максим Комаров Подставил Локомотив, конечно. Теперь остается надеяться на завтрашнюю жеребьевку - чтобы Зенит не попал на Балтику. Очень хочется сыграть с обеими московскими командами в 1/2 и в финале пути РПЛ. Последовательность не важна