Промес арестован в ОАЭ, «Атлетико» и «Боруссия» – последние четвертьфиналисты ЛЧ, Ивич уволен из «Краснодара», «Зенит» в полуфинале Кубка, Тутберидзе против Тарасовой и другие новости

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Не только о футболе

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Комментарии
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Максим Комаров
Я поздравляю Спартак с выходом в 1/2 финала Пути РПЛ! Я уже видел четвёрку мечты: Зенит, ЦСКА, Спартак и Локо. Но тут - Балтика!!! Их я тоже поздравляю, но четверку мечты они разрушили
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7 час.
Максим Комаров
Подставил Локомотив, конечно. Теперь остается надеяться на завтрашнюю жеребьевку - чтобы Зенит не попал на Балтику. Очень хочется сыграть с обеими московскими командами в 1/2 и в финале пути РПЛ. Последовательность не важна
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7 час.
сергей озеров
По своей экстравагантности и заносчивости,всеми обласканный и всем в пример поставленный-Галицкий,обошел и Федуна с супругой,и Лукойл,и Радимова с Мостовым вместе взятых. Поглядим,как общественность желтая и нормальная обсудит такой фортель.Помнится,Зарему с Арнольдычем прессовали неслабо за такие решения.Тут еще и самый перспективный Галактионов на подходе...времена,однако.
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4 час.

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