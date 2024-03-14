Промес арестован в ОАЭ, «Атлетико» и «Боруссия» – последние четвертьфиналисты ЛЧ, Ивич уволен из «Краснодара», «Зенит» в полуфинале Кубка, Тутберидзе против Тарасовой и другие новости

1. У Промеса дела все хуже: его арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, которая требует экстрадиции Квинси.
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