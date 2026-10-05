Nora Metro из Пакистана: «клон» минивэнов Toyota с электромотором на 5,5 л.с.[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Пакистанская компания Nora EV была основана в прошлом году для выпуска небольших электромобилей, в том числе с топливными «расширителями хода».
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