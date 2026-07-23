Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Российские военные спутники приблизились к аппаратам, применяемым для помощи ВСУ

Российские военные спутники приблизились к аппаратам, применяемым для помощи ВСУ

Российские спутники приблизились к аппаратам ICEYE, которые используются для помощи ВСУ. Об этом 22 июля пишет портал «Новая наука».

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Комментарии
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Владимир Чернышев
По поводу, супостатов, могу поспорить, у них такой технологии нет и в ближайшее время не предвидится. Мы уже 1984 опробовали на вражеском спутнике, очень маленькую мощь, а вони было......
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1 м.
Кошмар
Сбивать аппараты ICEYE никто не будет. А вот мешать их работе, или получать информацию от них, это вполне возможно и ненаказуемо.
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1 м.
МЕ
Михаил Е
&quot;Космосам&quot; хоть баллончики с краской раздали, вражьи кинокамеры закрашивать? Хоть какие-то красные линии эффективны будут.
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4 н.