Страшно представить, как бы США вели СВО – американский профессор

Россия вела себя «на удивление сдержанно» в ходе СВО по сравнению с западными армиями. Об этом американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил в интервью ютуб-каналу «Дюран», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».