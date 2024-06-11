Нестратегическое ядерное оружие – стратегическая безопасность

В Беларуси подразделения Вооруженных Сил принимают участие во втором этапе учений с нестратегическими ядерными силами Вооруженных Сил Российской Федерации, об этом накануне заявил глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин.
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