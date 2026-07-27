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Газета.ру

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ТАСС: уничтоженная ВС сотрудница госохраны Украины Савицкая была полковником СБУ

ТАСС: уничтоженная ВС сотрудница госохраны Украины Савицкая была полковником СБУ

Ликвидированная Вооруженными силами России под Киевом глава центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая была полковником Службы безопасности страны (СБУ).

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