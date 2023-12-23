Легендарный поэт расставил все точки над i Некогда любимая россиянами певица Лайма Вайкуле сегодня стоит на жестких антироссийских позициях и дня не может прожить без того, чтобы не облить Россию и ее жителей новой порцией грязи.
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