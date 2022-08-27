Польша финализовала контракты на закупку южнокорейских танков К2 и самоходных гаубиц К9А1

26 августа 2022 года на церемонии в польском городе Моронг вблизи границы с Калининградской областью России министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утвердил подписанные в тот же день исполнительные контракты Агентства вооружений министерства национальной обороны Польши с южнокорейскими компаниями на поставку для Войска Польского крупных партий боевой техники - с компанией Hyundai Rotem на поставку 180 основных танков K2 Black Panther по программе Wilk, а с Hanwha Defense - на поставку 212 самоходных гаубиц K9A1 Thunder калибра 155-мм/52.