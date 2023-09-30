Бедный микобиом полости рта связали с развитием злокачественной опухоли

Китайские и шведские ученые совместно с американскими коллегами выяснили, что дисбиоз микробиома полости рта в виде потери разнообразия грибкового сообщества и чрезмерного роста нескольких грибковых организмов связан со значительно повышенным риском развития назофарингеальной карциномы.