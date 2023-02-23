Посмотрите фотографии со съемок известных фильмов

Если кто-то до сих пор думает, что съемка — это не что иное, как тыкание пальцем в камеру и крик «Мотор!» с лоскутом, то этот пост откроет что-то новое.
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