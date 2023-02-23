Энциклопедия Техники

446 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Николенко
    В тепловизоре объектив изготовлен из металла германий, он пропускает инфракрасное излучение без потерь. Если его чем ...Комплекс разведки...
  • Ole Ole
    Dear Greta Thunberg!   За компенсацию восстановления природного баланса должны заплатить США. Но не за счёт своих нес...Выбросы метана, п...
  • Михаил Кицис
    Я не понял чего добивается автор. Он хочет доказать, что газопровод по дну моря экологически опасен? И заодно показыв...Выбросы метана, п...

Посмотрите фотографии со съемок известных фильмов

Посмотрите фотографии со съемок известных фильмов

﻿﻿Если кто-то до сих пор думает, что съемка — это не что иное, как тыкание пальцем в камеру и крик «Мотор!» с лоскутом, то этот пост откроет что-то новое.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх