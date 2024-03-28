В Госдуме за смертную казнь не высказались только «Новые люди»

А расстреливать надо бандитов, предателей, шпионов и чиновников-казнокрадов, воров которые живут за счёт людей и государства

Юрий Селиванов

За особо тяжкие преступления смертная казнь должна БЫТЬ. И даже более того, от тяжести преступления (с особым цинизмом, в извращённой форме и т.д.) форма казни должна различаться. Как вариант лютой и долгой казни должны подвергаться нелюди типа педофилы, террористы, предатели родины.