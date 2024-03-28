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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В Госдуме за смертную казнь не высказались только «Новые люди»

В Госдуме за смертную казнь не высказались только «Новые люди»

Политнавигатор Партия «Справедливая Россия» предлагает провести референдум о возвращении смертной казни уже в сентябре.

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Комментарии
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ВП
Виктор Петров
А расстреливать надо бандитов, предателей, шпионов и чиновников-казнокрадов, воров которые живут за счёт людей и государства
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14 час.
Александр Ман
расстреливать
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3 час.
Юрий Селиванов
За особо тяжкие преступления смертная казнь должна БЫТЬ. И даже более того, от тяжести преступления (с особым цинизмом, в извращённой форме и т.д.) форма казни должна различаться. Как вариант лютой и долгой казни должны подвергаться нелюди типа педофилы, террористы, предатели родины.
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2 час.

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