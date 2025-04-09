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Спартц обвинила Telegraph в дезинформации и работе на Украину

Спартц обвинила Telegraph в дезинформации и работе на Украину

Член Конгресса США украинского происхождения Виктория Спартц обвинила британское издание Telegraph в публикации её интервью с ложным заголовком и предположила, что Киев может платить журналистам для распространения подобной дезинформации.

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Комментарии
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Eduard
Да они все часть лживого мира!
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