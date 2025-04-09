Член Конгресса США украинского происхождения Виктория Спартц обвинила британское издание Telegraph в публикации её интервью с ложным заголовком и предположила, что Киев может платить журналистам для распространения подобной дезинформации.
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