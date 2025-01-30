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Турнир ATP в Антверпене переедет в Брюссель

Турнир ATP в Антверпене переедет в Брюссель

Соревнования состоялись в Антверпене девять раз, действующий чемпион – Роберто Баутиста-Агут. В этом году турнир пройдет 12-19 октября уже на новом месте.

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