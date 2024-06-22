Пленный: заградотряды из мобилизованных в ВСУ расстреливают отказников

Украинские заградотряды, состоящие из недавно сформированных подразделений, расстреливают военнослужащих, отказывающихся выполнять боевые задания, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Юрий Водян.
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